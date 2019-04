CE LOVITURA! Super starul de la Barcelona care si-a dat deja acordul sa vina la Juventus: va fi una dintre cele mai mari mutari ale verii

Juventus poate da una dintre loviturile verii pe piata transferurilor.

Gazzetta dello Sport noteaza ca principala tinta a italienilor este Ivan Rakitic, jucator pe care spera sa-l poata aduce in vara. Venirea lui Frenkie De Jong, jucator pentru care catalanii au platit 70 de milioane de euro, l-ar putea scoate din schema pe Rakitic.



Potrivit sursei citate, daca va pleca de la Barcelona, Rakitic i-a informat deja pe sefii lui Juventus ca va accepta oferta lor. Rakitic mai are contract cu Barcelona pana in vara lui 2021.



In acest moment, cota jucatorului croat in varsta de 31 de ani este de 50 milioane de euro.