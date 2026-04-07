Cassano "a explodat" după ce Interul lui Chivu a spulberat Roma: "Niște clovni!"

Duminică seară, Inter a obținut o victorie clară contra lui AS Roma, scor 5-2. "Nerazzurrii" au încheiat etapa cu 7 puncte avans față de Napoli și 8 puncte în fața lui AC Milan. Urmăritoarele lui Inter au făcut rocada în clasament, după ce Napoli a câștigat meciul direct de luni (1-0).

Antonio Cassano: "Inter, cea mai puternică din Italia. Lautaro e fenomenal, dar apar niște clovni care spun că nu e decisiv"

Antonio Cassano (43 de ani), fostul internațional italian care a jucat la AS Roma, Sampdoria, Parma, Milan, Inter sau Real Madrid, și-a exprimat din nou admirația față de Lautaro Martinez, golgheterul lui Inter, care a revenit după accidentare și a reușit o dublă în partida cu AS Roma.

Cassano, un susținător al fostului coleg și adversar Cristi Chivu, a ținut să le dea o replică celor care în ultima perioadă au pus la îndoială calitățile lui Lautaro Martinez.

"Inter este cea mai puternică echipă din Italia, fără îndoială, iar Lautaro Martinez este cel mai bun jucător din campionatul nostru. s-a văzut și la meciul cu Roma, dar tot apar niște clovni care continuă să spună că nu e decisiv.

Lautaro e fenomenal, e printre cei mai buni 3-5 atacanți din lume", a spus Antonio Cassano, potrivit FCInterNews.