BREAKING NEWS | Ronaldo, OFICIAL cel mai bun din ISTORIE! Ce s-a intamplat inaintea meciului cu Benevento

Cristiano a ajuns etapa trecuta, dupa hat-trick-ul cu Cagliari, la 770 de goluri in toata cariera.

Atacantul de 36 de ani a fost 'aplaudat' de club intr-o mini-ceremonie care a avut loc pe gazon, inaintea partidei cu Benevento. Cristiano a primit de la presedintele Agnelli un tricou inscriptionat cu literele "GOAT" si cu numerul golurilor marcate.

"GOAT" (Greatest Of All Time) se traduce ca "cel mai bun din toate timpurile".



It’s official, Cristiano Ronaldo is the GOAT ????

He’s got a shirt to prove it ????

770 career goals ???? pic.twitter.com/9HKDSmTQAX