BREAKING NEWS | Sportul italian in frunte cu Serie A este SUSPENDAT pana pe 3 aprilie! Decizia de ULTIMA ORA a Comitetului Olimpic National Italian

Decizia a fost luata de Comitetul Olimpic National Italian, in urma intalnirii dintre presedintele comitetului, Giovanni Malago si reprezentantii federatiei.

Toate activitatile sportive vor fi oprite in Italia pana pe 3 aprilie, dar mai intai Prim Ministrul tarii va trebui sa semneze decretul, spun cei din Gazzetta dello Sport.

