Mario Balotelli a fost APROAPE de REVENIREA in FOTBAL ! Atacantul italian a negociat cu cel mai titrat club al Frantei! Motivul pentru care a picat transferul

Mario Balotelli (30 de ani) este liber de contract de la 1 iulie dupa despartirea de Brescia.

Desi nu a mai jucat niciun meci in ultimele 3 luni, se pare ca atacantul italian nu duce lipsa de oferte. Conform jurnalistilor de la L'Equipe, fostul fotbalist de la Inter, Milan sau Manchester City a fost foarte aproape sa semneze un contract cu Saint-Etienne, cel mai titrat club de fotbal din Hexagon cu 10 titluri de campioana castigate de-a lungul istoriei.

Balotelli, care a avut experiente anterioare destul de productive in Ligue 1, unde a fost foarte apreciat la Olympique Marseille si OGC Nice, are avantajul ca vine din postura de jucator liber de contract si conform sursei citate nu are nici pretentii salariale exagerate. Acest fapt l-a adus in ultima vreme in vederile mai multor cluburi din prima liga franceza, printre care se numara si FC Nantes. Transferul nu s-a facut insa din cauza faptului ca managerul ''canarilor'' a considerat transferul prea riscant.

Astfel, in ultima perioada Saint Etienne s-a aratat foarte interesata de atacantul care a inscris 14 goluri in 36 de meciuri pentru nationala Italiei. Dupa cum informeaza sursa citata, directorul sportiv al ''verzilor'', Jean-Luc Buisine i-a propus lui Balotelli un contract pentru 9 luni, cu un salariu lunar de 100 de mii de euro, plus eventuale bonusuri.

Transferul nu s-a materializat insa, din cauza faptului ca impresarul lui Balotelli, celebrul Mino Raiola a respins oferta francezilor, invocand faptul ca fotbalistul nu este inca pregatit din punct de vedere mental pentru a reveni pe terenul de fotbal.