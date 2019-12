BOMBA IN ITALIA! Zlatan ar putea sa NU mai ajunga la Milan! Conducerea italienilor: "A jucat ultima data in octomrbie, la varsta lui sa stai atat, e mult!"

Sansele lui Zlatan Ibrahimovic sa ajunga la AC Milan s-au diminuat dupa ultimele declaratii ale conducerii lui Milan.

Suedezul asteapta oferta pentru a reveni in Serie A, iar favorita era fosta sa echipa, AC Milan. Bologna si Napoli si-au exprimat si ele interesul pentru Ibrahimovic, mai ales dupa ce Napoli s-a calificat in primavara europeana.

Directorul sportiv al lui AC Milan, legenda de pe San Siro, Paolo Maldini, a vorbit despre posibilitatea ca Zlatan sa revina la fostul sau club.

"Ibrahimovic? Este o optiune, cu siguranta, am vorbit, vom continua sa vorbim, insa avem si alte variante. Cu Zlatan e mai complicat, a jucat ultimul meci pe 20 octombrie, la varsta lui, un fotbalist de 38 de ani, sa stai pe margine 2 luni e mult, am trecut si eu prin asta. De aceea, cred ca ar putea sa joace pentru noi in retur, insa nu va fi usor", a declarat Paolo Maldini, conform Sempre Milan.