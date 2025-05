Benjamin Siegrist pare că și-a încheiat aventura la Genoa

În ianuarie, Siegrist a fost împrumutat de Rapid la cealaltă echipă controlată de Dan Șucu, Genoa. Portarul elvețian a apărat în doar două partide din Serie A, iar după ultima etapă a campionatului a lăsat de înțeles că va părăsi "Grifonul".



"Ultimul meci și am terminat cu o victorie grozavă. A fost o plăcere să fiu rossoblu în ultimele cinci luni. Mulțumesc, Genoa", a scris Siegrist, pe rețelele sociale, după ce a apărat 63 de minute în meciul de sâmbătă dintre Bologna și Genoa, scor 1-3.



În ultima etapă, antrenorul Patrick Vieira a decis să îi acorde câteva minute pe final și celui de-al treilea portar din lot, Daniele Sommariva, care nu apărase deloc în acest sezon.



Pe lângă meciul cu Bologna, Siegrist a mai apărat la Genoa în partida cu Napoli (2-2), din urmă cu două săptămâni. Elvețianul a avut atunci o prestație solidă, cu nu mai puțin de 9 parade în fața formației care avea să devină campioana Italiei.

Siegrist, înapoi la Rapid și Stolz, înapoi la Genoa?



Genoa are și opțiunea de a-l transfera definitiv pe Siegrist, însă mesajul portarului pare să indice că elvețianul se va întoarce la Rapid, alături de care mai are un an de contract.



După plecarea lui Siegrist din iarnă, Rapid l-a transferat pe Franz Stolz, tot de la Genoa, tot sub formă de împrumut. Austriacul a fost folosit în cinci partide și cel mai probabil va reveni la Genoa, mai ales dacă Siegrist se va întoarce în România.