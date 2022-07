"Ne-au pus în mod clar viaţa în pericol": Tiemoue Bakayoko, fotbalistul clubului AC Milan, a denunţat condiţiile unui recent control al poliţiei de care a fost vizat recent împreună cu câţiva apropiaţi, o parte a acestuia fiind filmată şi difuzată pe reţelele de socializare, stârnind critici puternice.

În videoclip, se vede cum mijlocaşul francez, foarte calm, este percheziţionat de un poliţist, cu mâinile în aer şi sprijinit de o maşină de poliţie. Alături de el, un alt membru al forţelor de securitate îşi îndreaptă pistolul în interiorul vehiculului din care a ieşit Bakayoko.

Tiemoue Bakayoko held at gunpoint in Milan in shocking case of mistaken identity. pic.twitter.com/12yWQDdu9h