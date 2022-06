AS Roma dă prima lovitură în mercato! Mourinho s-a înțeles cu preferatul său de la Manchester United

Formația antrenată de Jose Mourinho s-ar fi înțeles cu Nemanja Matic pentru un transfer pe Stadio Olimpico, anunță Gazzetta dello Sport și jurnalistul Fabrizio Romano. Mijlocașul sârb rămâne liber de contract pe 30 iunie, când i se încheie contractul cu Manchester United, astfel că va sosi gratis la Roma.

Cel care a insistat pentru transferul lui Nemanja Matic a fost chiar Jose Mourinho, antrenorul care l-a mai pregătit pe fotbalistul sârb atât la Chelsea, cât și la Manchester United. Italienii scriu că mijlocașul va profita de plecarea lui Henrikh Mkhitaryan de la Roma, care s-a înțeles cu Inter.

"Dacă Mkhitaryan ar fi semnat prelungirea cu Roma, probabil că Matic nu ar mai fi venit, dar asta nu înseamnă că este o variantă de rezervă. Mourinho l-a avut la United și Chelsea, iar luna trecută a spus despre el că este 'fantastic'. Îl apreciază foarte mult", a scris Gazzetta dello Sport.

Nemanja Matic ar urma să semneze cu AS Roma un contract valabil până în 2023, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Nemanja Matić will sign a contract until June 2023 with AS Roma - with an option for further season. José Mourinho wanted him after Chelsea and Man Utd experiences. ???????????? #transfers @SkySport

AS Roma will let Henrikh Mkhitaryan leave on a free - he’s joining Inter, done deal. pic.twitter.com/LOQj8lsQmc