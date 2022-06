Mircea Lucescu laudă transferul pregătit de Inter: "L-am văzut când avea 16 ani și m-am îndrăgostit de el"

Pe Giuseppe Meazza va sosi Henrikh Mkhitaryan (33 de ani), mijlocașul ofensiv de la AS Roma, care a mai evoluat în carieră pentru formații precum Metalurg Donețk, Șahtior, Borussia Dortmund, Manchester United sau Arsenal.

Mircea Lucescu, impresionat de Henrikh Mkhitaryan

Mircea Lucescu l-a avut sub comandă pe Mkhitaryan în perioada 2010-2013, după ce l-a transferat pe armean de la Metalurg Donețk, pentru aproape șase milioane de euro. După ce a câștigat titlul de golgheter, dar și numeroase trofee alături de formația pregătite de "Il Luce", mijlocașul era vândut la Borussia Dortmund, în schimbul sumei de 27,5 milioane de euro.

Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, Mircea Lucescu, fost antrenor la Inter, a vorbit despre principalele calități ale lui Mkhitaryan și a explicat cât de dificil i-a fost să îl transfere la Șahtior Donețk.

"Sunt foarte atașat de el. L-am însoțit la fiecare pas din carieră. L-am văzut când avea 16 ani, era la Pyunik și m-am îndrăgostit de el. Apoi, l-am urmărit la Metalurg și, în cele din urmă, am reușit să-l aduc la Șahtior. M-am chinuit foarte tare să îl aduc, a trebuit să conving președintele. El era sigur că un armean nu poate juca niciodată la cel mai înalt nivel, dar iată...

Cel mai mult m-a impresionat inteligența lui. Jucătorilor mei le spun la fiecare antrenament: 'Nu mă interesează picioarele, trebuie să-mi dați capul vostru, cu el câștigați'. Discursul ăsta nu i l-am ținut și lui, știam că nu e nevoie.

Are niște calități atletice excepționale, e foarte bun pe sprinturile scurte și are o anduranță incredibilă. Parcurge 12-13 kilometri pe meci fără efort. Are o tehnică excelentă, are dribling, viziune și experiență. Vorbește fluent cinci limbi, este fiul unui fost mare fotbalist armean, mama lui e manager la federație, iar sora sa a fost secretara lui Platini la UEFA. Pare că totul a fost programat în așa fel încât să ajungă fotbalist. Aș fi încântat să-l văd la Inter", a spus Mircea Lucescu, pentru Gazzetta dello Sport.

Mkhitaryan semnează cu Inter

Italienii scriu că Mkhitaryan a bătut palma cu Inter, iar la mijlocul săptăânii următoare va efectua vizita medicală. Armeanul a discutat personal cu antrenorul Simone Inzaghi și va avea un salariu anual net de 3,3 milioane de euro.

Gazzetta dello Sport anunță că Jose Mourinho a încercat să îl convingă pe Mkhitaryan să își prelungească înțelegerea cu AS Roma, însă armeanul a refuzat, spunând că și-a dat deja acordul pentru un transfer la Inter.