Lovitura DURA pentru Milan! Ibrahimovic rateaza meciurile cu United din Europa League! Suedezul s-a accidentat si va lipsi 

AC Milan s-a impus pe terenul celor de la AS Roma, 2-1, insa nu toate vestile au fost bune pentru milanezi. Acestia l-au pierdut pe Zlatan, accidentat, care a parasit terenul in minutul 56, fiind inlocuit de Rafael Leao. Milan urmeaza sa se intalneasca in optimile Europa League cu Manchester United, fosta echipa a suedezului, pentru care a evoluat intre 2016 si 2018.

Din pacate pentru jucator, acesta va rata ambele partide cu englezii, dupa ce primele informatii despre accidentare il dau indisponibil pentru mai multe saptamani. Problemele lui Zlatan sunt la aductori, zona sensibila care necesita o pauza de la efort pentru o anumita perioada de timp, conform goal.com. Totusi, milanezii spera sa castige primul titlu dupa 10 ani, fiind pe locul 2, la 4 puncte de Inter.

