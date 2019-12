FOTO | Cristiano Ronaldo si-a iesit din minti dupa ce un al treilea fan a intrat pe teren! Gestul lui CR7 dupa ce suporterul l-a tras de gat

Bayer Leverkusen - Juventus s-a aprins doar pe final.

Mai intai au venit golurile, Cristiano Ronaldo a deschis scorul in minutul 75 pentru ca Higuain sa stabileasca scorul final (2-0 pentru Juventus) in minutul 90+2, iar mai apoi au urmat intrarile suporterilor pe gazon.

Meciul a fost intrerupt pentru prima data in minutul 87 atunci cand un fan italian a intrat pe teren pentru a-l imbratisa pe Cristiano Ronaldo. Un alt suporter a intrat pe teren cu doar cateva secunde inainte de fluierul final, insa a fost oprit la timp de oamenii de ordine. "Tinta" sa era tot starul portughez.

Al treilea fan a intrat pe teren dupa incheierea partidei si a fost momentul in care Cristiano Ronaldo si-a iesit din minti. Suporterul s-a apropiat de grupul jucatorilor lui Juventus pentru a face o poza cu Cristiano Ronaldo, l-a tras de gat pe CR7, iar acesta a raspuns dur. L-a impins puternic pe suporterul insistent si a lasat impresia ca vrea sa-l loveasca. Oamenii de ordine au intervenit si l-au scos pe barbat de pe teren.

Juventus s-a calificat in optimile UEFA Champions League de pe primul loc al Grupei D. Atletico Madrid merge, de asemenea, in faza eliminatorie, in timp ce Leverkusen a terminat grupa pe locul 3 si va merge in Europa League.