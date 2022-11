Accidentat, Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre retragerea sa. Ce a transmis atacantul suedez

După aventura sa în MLS la LA Galaxy, când toată lumea credea că se va retrage, Zlatan Ibrahimovic s-a reîntors în iarna anului 2020 în Europa la AC Milan.

La 41 de ani, atacantul suedez a vorbit despre retragerea sa din fotbal, evidențiind faptul că nu plănuiește asta și că își dorește să revină cât mai repede pe gazon.

Ibrahimovic este accidentat în clipa de față, s-a operat la genunchi și potrivit site-ului de specialitate, Transfermarkt, ar putea reveni pe teren în ianuarie 2023.

„Vreau să revin pe teren cât mai repede. Mă simt bine, sper că voi reveni în cel mai scurt timp”, a spus suedezul, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Zlatan Ibrahimović confirms he’s not planning to retire: “I want to be back on the pitch soon. I feel good, I hope to be back very soon”. ⏳???????? @Globe_Soccer pic.twitter.com/ZoDW1UUdKa