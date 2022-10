”Ooo, 'țigane', mai trăiești? Cu ce pot să te ajut?”. Zlatan Ibrahimovic, sunat de un fost coleg român

La Ajax Amsterdam, fostul internațional român a fost coleg cu marele Zlatan Ibrahimovic (41 de ani), cu care a rămas în relații foarte bune. Cei doi s-au întâlnit inclusiv în Italia, ca rivali.

Lobonț a povestit două episoade memorabile cu Zlatan Ibrahimovic în prim-plan. Suedezul avea și propriul stil de a-i ”alinta” pe colegii români.

Bogdan Lobonț, poveste memorabilă cu Zlatan Ibrahimovic

„Sora unui prieten bun de-al meu ține cu Milan, cu toate că în familie toți țin cu Roma. Soțul ei e lazial. Se întâmplă să jucăm cu AC Milan în 2011, când Milan ia campionatul. Și îmi zice ”Lobby, dacă pot să te rog ceva, nu mă ajuți?”. De bilete fac eu rost, eu am darul ăsta. 'Zi, de ce ai nevoie?' 'Un tricou de la Milan, mâine, dacă o să ia Scudetto'.

'Crezi că o să mă duc eu să iau eu tricou de la Milan când sărbătoresc ăia Scudetto pe Olimpico?' Am lăsat-o așa, 'dacă pot, îți iau'. După meci, ei, bucuroși, m-am dus la Zlatan: 'Bă, Ibra, ce faci? Am și eu o rugăminte'. 'Ce vrei? Tricoul? Ia-l!'. Parcă știa că mă duc să-i cer tricoul. 'Ia tricoul, mai ai nevoie de ceva?'

Am mai avut o situație cu el în vara trecută, l-am sunat. Primele cuvintele care au fost: 'Ooo, 'țigane', mai trăiești? Cu ce pot să te ajut?'. Zic 'Nu, mă, am nevoie de niște informații, dacă poți'. Zice 'Da, lasă-mă câteva zile. Dar, ce, m-ai sunat doar de asta? Am crezut că ai sunat să te ajut cu ceva', și i-am zis ”Nu, mă, dacă am nevoie de ceva, știu unde stai. Vin la Milano!'”, a rememorat Lobonț, la ”Poveștile Sport.ro”.

VIDEO - Bogdan Lobonț, despre Zlatan Ibrahimovic

Cariera lui Bogdan Lobonț

”Școlit” la Corvinul Hunedoara, Lobonț a mai jucat în România pentru Rapid și Dinamo. Prima experiență în străinătate a fost la Ajax Amsterdam, după care au urmat Fiorentina și AS Roma, în Serie A.

După ce și-a încheiat cariera de jucător, pentru Lobonț a urmat o scurtă perioadă ca antrenor. A pregătit-o pe U Cluj între 2018 și 2019, și a fost foarte aproape de promovarea în prima ligă.

A lucrat apoi în staff-ul lui Cosmin Contra la națională, după care a urmat un an în departamentul de scouting de la AS Roma. Lobonț a fost și selecționerul României U20 între 2021 și 2022, iar în prezent este liber de contract.