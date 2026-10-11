AC Milan a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu Sassuolo, în etapa a şasea din Serie A și rămâne în continuare invincibilă în campionat.

Momentan pe locul 4, Milan va pica însă sigur pe 5 în această seară, indiferent de rezultatul final al întâlnirii dintre Cagliari și Juventus Torino (de la ora 21:45)!

Sassuolo - AC Milan 1-1

Veteranul Luka Modric a fost servantul lui Adrien Rabiot la golul prin care milanezii marcau primul gol al meciului, în minutul 63.

Însă echipa lui Ruben Amorim nu a condus decât câteva minute, pentru că gazdele au egalat prin Cas Odenthal, în minutul 68 - şi 1-1 a rămas scorul final.

Așadar Sassuolo – AC Milan 1-1, iar rossonerii au 12 puncte, fiind temporar pe locul 4 în clasament, la patru puncte de liderul Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu.

Clasamentul din Serie A