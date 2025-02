Clubul antrenat de Cesc Fabregas, aflat în lupta pentru menținerea în Serie A, a făcut investiții semnificative, atât pentru prezent, cât și pentru viitor.



100.000.000€ cheltuiți de Cesc Fabregas!



În această iarnă, Como a cheltuit 49,2 milioane de euro pentru 14 noi jucători, sumă similară cu cea investită în vară (47,5 milioane de euro). Astfel, clubul italian nou-promovat a ajuns la un total de aproape 100 de milioane de euro investiți în transferuri.



În prezent pe locul 15 în Serie A, cu 22 de puncte, Como se află într-o luptă strânsă pentru salvare, având doar două puncte avans față de primul loc retrogradabil, ocupat de Parma. Pentru a-și asigura menținerea, echipa a întărit lotul cu jucători experimentați, precum Mërgim Vojvoda (30 de ani, Torino), Dele Alli (28 de ani, liber de contract) și Jean Butez (29 de ani, Antwerp), noul portar titular.



Totodată, Como a mizat pe tineri promițători, precum Alex Valle (20 de ani, FC Barcelona), Maxence Caqueret (24 de ani, Lyon) sau Assane Diao (19 ani, Real Betis), ultimul deja având 2 goluri în 5 apariții. De asemenea, la echipă au sosit și Ivan Azon (22 de ani, Zaragoza), Jonathan Ikoné (26 de ani, Fiorentina), Ivan Smolčić (24 de ani, Rijeka) și Anastasios Douvikas (25 de ani, Celta Vigo), toți transferați pe finalul perioadei de mercato.



Program infernal pentru Como

După o campanie de transferuri impresionantă, Como trebuie acum să demonstreze pe teren. Urmează un program extrem de dificil, cu meciuri împotriva Juventus (5), Fiorentina (6), Napoli (1), AS Roma (9), AC Milan (8), Empoli (16), Monza (20) și un duel crucial pentru supraviețuire cu Venezia (19).



Înaintea confruntării cu Juventus, Cesc Fàbregas a recunoscut că și-a îmbunătățit mult înțelegerea asupra Serie A.



"Am crescut mult în acest an și jumătate, am înțeles mai bine campionatul și am învățat din discuțiile cu antrenorii după meciuri. Vom vedea un Como mai pregătit împotriva lui Juve. Avem un proiect care pune accent pe tineri, dar trebuie să construim ceva important pentru viitor", a spus tehnicianul spaniol.