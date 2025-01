Como, grupare din Serie A antrenată de Cesc Fabregas, a oficializat transferul definitiv al tânărului mijlocaș român Sebastian Burlacu (16 ani).

Contractul de fotbalist profesionist a fost depus la Lega Serie A, iar fotbalistul ar urma să joace atât la echipa Under 17 a lui Como, cât și la formația Primavera.

”Sebi este deja, începînd din 2-3 ianuarie, în Italia, unde se pregătește cu echipele de juniori și cu echipa de tineret. În același timp a fost invitat și la prima echipă, a făcut antrenamente cu Fabregas, și săptămîna trecută, parcă miercuri sau joi, a semnat primul contract de jucător profesionist, pentru că el a plecat de la noi pentru a deveni jucător profesionist între 16 și 18 ani.

Are această posibilitate, și începând de săptămîna trecută este oficial jucătorul celor de la Como. Noi ne-am dat semnătura electronic, am fost invitați pentru a participa la o fotografie și la a viziona un meci al echipei Como chiar săptămîna trecută, pe 14, Como-Milan. Nu am reușit din motive obiective, dar sunt sigur că vom fi prezenți la debutul lui Sebi la Primavera”, a declarat la Radio Top Ciprian Anton, directorul LPS Suceava, clubul la care era legitimat tânărul fotbalist.

Sebastian Burlacu a făcut parte și din lotul de seniori al Forestei Suceava, echipă care activa în Liga 3.

Andrei Ițco, antrenorul lui Sebastian de la LPS Suceava, a vorbit în GazetaSV despre calitățile care îl recomandă pe tânărul nostur jucător pentru scena fotbalului mare:

“Sebastian este unul dintre cei mai buni jucători din țară la categoria lui de vârstă.

Evoluează pe postul de mijlocaș la închidere – mijlocaș central, unde reușește să-și pună în evidență calitățile pe care le are, în special pasele decisive și șutul, dar și inteligența și creativitatea.

Are o tehnică de lovire a mingii foarte bună, cu ambele picioare”.

Info și foto: Radio Top, GazetaSV