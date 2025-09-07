VIDEO Se joacă hochei pe gheață și la 30-35 de grade! Steaua, meci fantastic cu eterna rivală Miercurea Ciuc

Se joacă hochei pe gheață și la 30-35 de grade! Steaua, meci fantastic cu eterna rivală Miercurea Ciuc
A început ediția 2025-2026 a Campionatului Naţional de hochei pe gheaţă.

SteauaSC Miercurea CiucRoland BenedekACSH GheorgheniRed Hawks Bucureşti
CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe rivala SC Miercurea Ciuc cu scorul de 5-4 (1-2, 2-1, 2-1), duminică, în Berceni Arena, în Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.

Roland Benedek a marcat golul victoriei în minutul 49:49.

Ce seară, ce seară, ce seară magică!

❤️💙 Steaua se impune în fața eternei rivale, SC Miercurea Ciuc, după un meci spectaculos și intens până în ultima secundă. Băieții noștri au jucat fantastic! 💪🏻

🏒 Marcatori: Maxim Ashcheulov, Radim Valchar, Vladislav Teamriuc, Eduard Căsăneanu și Roland Benedek.

🥅 Portarul Ors Adorjan, imperial ca de fiecare dată! 👏🏻, a postat la final Steaua București.

Golurile ciucanilor au fost reuşite de Zdenek Dolezal (2), Ondrej Machala şi Tihamer Becze.

ACSH Gheorgheni, campioana en-titre, debut perfect de sezon

Campioana ACSH Gheorgheni a câştigat la Târgu Secuiesc cu CSHC Fenestela 68, scor 4-2 (2-0, 1-0, 1-2).

Robert Salamon, Răzvan Timaru, Zsolt Mathe şi Akos Molnar au punctat pentru învingători.

CSM Corona Braşov a trecut de debutanta Red Hawks Bucureşti, cu 4-3 (2-0, 0-2, 2-1), în Berceni Arena.

David Levin, Pavlo Borisenko, Andrei Vasile şi Jeremy Douglas Welsh au marcat golurile braşovenilor, iar pentru ''Şoimii roşii'' au înscris Adrian Irimia, Mircea Constantin şi Daniil Martinov.

Clasament

1. ACSH Gheorgheni 9 puncte (3 jocuri)

2. CSA Steaua Bucureşti 6 (2)

3. CSM Corona Braşov 6 (2)

4. SC Miercurea Ciuc 3 (2)

5. ACSHC Fenestela 0 (1)

6. ACS Sapientia U23 0 (1)

7. Red Hawks 0 (2)

8. CSM Galaţi 0 (1)

9. Sportul Studenţesc 0 (2)

Info: Agerpres

Foto și video: Steaua București

