CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe rivala SC Miercurea Ciuc cu scorul de 5-4 (1-2, 2-1, 2-1), duminică, în Berceni Arena, în Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.

Roland Benedek a marcat golul victoriei în minutul 49:49.

”✨ Ce seară, ce seară, ce seară magică! ✨

❤️💙 Steaua se impune în fața eternei rivale, SC Miercurea Ciuc, după un meci spectaculos și intens până în ultima secundă. Băieții noștri au jucat fantastic! 💪🏻

🏒 Marcatori: Maxim Ashcheulov, Radim Valchar, Vladislav Teamriuc, Eduard Căsăneanu și Roland Benedek.

🥅 Portarul Ors Adorjan, imperial ca de fiecare dată! 👏🏻”, a postat la final Steaua București.

Golurile ciucanilor au fost reuşite de Zdenek Dolezal (2), Ondrej Machala şi Tihamer Becze.

