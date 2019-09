INCREDIBIL! "Mama Rusie" socheaza din nou. Cum a fost premiat jucatorul meciului la o echipa de hochei

Un jucator de hochei din Rusia a primit un premiu surprinzator dupa ce a fost desmenat omul meciului in ultima partida.

Saveli Kononov, portarul si capitanul lui HC Izhstal a fost decisiv in victoria echipei sale si a fost desemnat omul meciului. Echipa acestuia s-a impus cu 3-2 in fata celor de la Chelmet Chelyabinsk si scorul i s-a datorat in mare parte. Jucatorul este portarul echipei, si din 38 de suturi, cate au fost la poarta sa, acesta a reusit sa scoata 36.

La finalul meciului, jucatorului i-a fost inmanat un Kalasnikov (AK-47), celebra arma de asalt, pentru prestatia foarte buna a acestuia.

Kononov a sarbatorit in vestiar alaturi de colegii sai si acestia au facut si cateva glume pe seama cadoului:

"Daca nu jucam bine, o sa ne impuste.", a zis unul dintre jucatori.

VIDEO CU MOMENTUL