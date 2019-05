Am urcat in a doua grupa MONDIALA! Performanta URIASA pentru hocheiul din Romania! Imagini senzationale din vestiar! VIDEO

Nationala de hochei a invins si Olanda si a obtinut calificarea in cea de-a doua grupa mondiala, indiferent de rezultatul Poloniei cu Japonia.

In cazul in care vom termina la egalitate cu Polonia, avem avantajul rezultatului direct favorabil. Romania promoveaza pentru prima data in 'liga a 2-a' a hocheiului, conform formatului actual, valabil din 2012.

"E incredibil ce am reusit. Aveam asteptari inainte, dar nu ne gandeam chiar asa sus. Ne doream o prezenta in Top 3, nu ne asteptam sa promovam. Increderea a venit de la joc la joc, ne-am descurcat din ce in ce mai bine", a spus Roberto Gliga (26 de ani), atacantul Romaniei.

Romania e antrenata de slovacul Julius Penzes.

Rezultatele nationalei in Estonia

România - Estonia 4-3 (2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0)

România - Japonia 3-2 (0-2, 2-0, 1-0)

România - Polonia 3-2 (1-0, 0-0, 1-2, 1-0)

România - Ucraina 5-1 (2-0, 1-1, 2-0)

România - Olanda 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)