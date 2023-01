„La mine a fost mult mai mult decât ce face cu restul!” Crina Pintea, dezvăluiri dureroase despre cei 6 ani de colaborare cu agresivul Tadici 

Gheorghe Tadici este deja renumit pentru episoadele repetate de violență fizică și verbală cu care își tratează jucătoarele de extrem de mulți ani. Antrenorul a fost surprins, în repetate rânduri, agresându-și jucătoarele și înjurându-le, fără să fie sancționat pe măsură, fiind lăsat să își continue activitatea după câteva etape de suspendare.

Crina Pintea, în prezent pivot la CSM București, și-a început cariera la senioare la Zalău, în 2009, acolo unde a colaborat cu Gheorghe Tadici. Handbalista a fost și ea victima agresivului antrenor, făcând dezvăluiri dureroase încă din acea perioadă.

Cei doi s-au intersectat și la echipa națională, iar antrenorul și-a lăsat, în mod negativ, amprenta și asupra ei.

Crina Pintea a vorbit despre colaborarea cu antrenorul agresiv

Invitată în cadrul podcast-ului Geaninei Iacob, Crina Pintea a vorbit deschis despre rana nevindecată lăsată de perioada de coșmar trăită.

„Probabil că rana asta nu se va vindeca. Doar o accept, atât. M-am împăcat cu ideea, a fost o etapă din viața mea. La mine a fost mult mai mult decât ce face cu restul.

Puteam să mă las de mult. Am vrut să o fac de multe ori, dar îmi plăcea atât de mult ceea ce făceam și acest lucru a dominat. Nu poți suporta la nesfârșit niște lucruri.

Nu mi-a plăcut acea perioadă, am trecut prin lupte grele. Mi-era ciudă că sunt atât de sensibilă, vulnerabilă, că se vede totul la mine.

În perioada de 6 ani am avut momente în care nu voiam să mă ridic din pat, nu aveam chef de nimic. Plâns foarte mult, până la epuizare, uneori fără niciun motiv. Frică, mă trezeam și nu știam de ce. S-a întâmplat foarte des în cei 6 ani, asta am trăit.

Am trecut peste cu ajutor de specialitate. Am avut și familia aproape, asta a contat mult. După ce am plecat a început adevărata luptă cu mine, a trebuit să mă vindec, să accept toate lucrurile și să merg mai departe cu ele”, a povestit Pintea în cadrul podcast-ului Geaninei Iacob.