Principalele marcatoare ale României au fost Neagu 7 goluri, Grozav 6, Pristăviţa 4, Badea 4. Cristina Neagu a marcat golul cu numărul 300 în minutul 41.14 al partidei, iar performanţa sa este cu atât mai importantă pentru statisticile CE, cu cât 300 de goluri nu au fost atinse nici în handbalul masculin.

După acest meci, tricolorele au încheiat pe ultima poziție în Grupa Principală 2 și au rămas cu dezamăgirea provocată de arbitrajul din meciul cu Muntenegru, 34-35.

Strong performance from Germany ???????? vs Romania ????????

Their qualification to the 5th place match will now depend of the upcoming results of the night ????

Emily Bölk is the @grundfos POTM ???? #playwithheart | #ehfeuro2022 | @DHB_Teams pic.twitter.com/mOZ6Teqhz9