Cand o vezi pe teren nu-ti dai seama ca e ATAT de frumoasa! "TIGROAICA" pe plaja! Cea mai sexy handbalista a CSM-ului ”incinge” nisipurile din Olanda

Decizia Federatiei Romane de Handbal de a pune capat competitiilor interne a facut ca jucatoarele straine din campionatul nostru sa intre in vacanta si sa se deplaseze in tarile de origine sau in alte locatii.

Este si cazul lui Elizabeth Omoregie (23 de ani), handbalista de la CSM Bucuresti care are cu siguranta cei mai multi fani de gen masculin. Cu calitati de fotomodel, Omoregie rupe inimi cu fiecare aparitie a sa, atat pe teren cat si in afara lui.



In ultima postare pe Instagram, Elizabeth ne-a aratat o mostra din frumusetea sa, o fotografie in costum de baie, facuta pe plaja din localitatea olandeza Zandvoort.

Tanara handbalista are o poveste de viata extrem de interesanta. Nascuta in Grecia (la Atena) din tata nigerian si mama bulgaroaica, ea a copilarit la sud de Dunare, in orasul Plevna. Pe plan international, Omoregie a jucat vreo 2 ani pentru nationala Bulgariei, insa in 2019 si-a luat cetatenie slovena, astfel ca are in prezent posibilitatea sa evolueze pentru o reprezentativa mai puternica. In Romania a venit in aprilie 2018, fiind una dintre jucatoarele de baza in echipa de super-vedete a ”tigroaicelor” de la CSM Bucuresti.