Adrian Vasile a gasit o cale inedita sa isi motiveze jucatoarele inainte de meciuri! Antrenorul lui CSM pregateste duelul de foc cu Gyor

Antrenorul lui CSM Bucuresti profita de izolare pentru a progresa in domeniul artistic.

Adrian Vasile si-a descoperit pasiunea pentru chitara si exerseaza zilnic pentru a se perfectiona. Intr-un interviu pentru PRO TV, antrenorul lui CSM Bucuresti a vorbit despre cum isi petrece timpul liber si a declarat ca este dispus sa le cante fetelor la chitara, pentru a le relaxa.

"Am facut progres mai mare decat in alte dati pentru ca am mai mult timp. Oricarei activitati ii dai timp, progresezi. Nu am invatat inca sa cant melodii, sunt la nivelul in care incep sa schimb notele cat mai repede si sunetul se aude mai bine", a declarat Adrian Vasile.

Intrebat de reporterul PRO TV daca este dispus sa le cante fetelor in vestiar inainte de un meci tare, antrenorul a raspuns: "Daca ajung la nivelul asta, poate le cant cand suntem mai relaxati. Inainte de meciul cu Gyor poate niste tobe de lupta".

"Ma uit la meciurile lui Gyor!"

Adrian Vasile a recunoscut ca analizeaza meciurile adversarelor, Gyor, din Liga Campionilor, insa urmareste si meciuri ale lui CSM din urma cu 8-10 ani.

"Ma uit la meciurile lui Gyor, la meciurile nationalei Norvegiei. Ma uit la meciurile noastre, dar si la alte meciuri din alte perioade ale handbalului, de acum 8-10 ani. Fac asta in timp ce merg pe bicicleta in casa, trece mai usor timpul.

Va fi un plus pentru noi faptul ca o avem pe Nora in teren pentru meciul cu ele", a adaugat antrenorul.