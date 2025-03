LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 17:30, CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud și SCM Râmnicu Vâlcea se întâlnesc într-un veritabil derby al etapei cu numărul 20 din Liga Florilor.

Ieri, Sayna Mbengue (vezi galeria foto) și compania au fost desemnate ”echipa feminină a anului 2024” la Gala Sportului Românesc:

”2024 a fost un an de vis, un an al pasiunii, al luptei și al emoțiilor copleșitoare! Am trăit împreună momente unice în #EHF, am simțit cum inima județului nostru a bătut la unison cu fiecare atac, fiecare apărare, fiecare gol al fetelor noastre de la Gloria Bistrița-Năsăud. Am fost acolo, în tribune sau în fața ecranelor, cu sufletul la gură, când numele Bistriței răsuna în întreaga Europă. Argintul european câștigat cu muncă, determinare și sacrificiu ne-a făcut mândri și ne-a demonstrat că suntem parte dintr-o poveste incredibilă!

Iar acum, încă o confirmare – Echipa Anului 2024 la Gala Sportului Românesc! O recunoaștere a muncii, a talentului și a spiritului de luptă care definesc acest club.

Mulțumim, fetelor! Sunteți campioanele sufletelor noastre!

Mulțumim staffului și tuturor celor care au fost parte din această călătorie incredibilă!

Mulțumim sponsorilor, care au crezut în acest proiect și l-au susținut necondiționat!

Mulțumim Peluza Albastră, inima care bate neîncetat pentru Gloria, și tuturor fanilor minunați care au fost mereu alături de echipă, indiferent de obstacole!

Ne bucurăm să vedem că investiția în sport realizată de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud este apreciată și aduce rezultate! Acesta este drumul pe care trebuie să mergem – susținerea performanței, promovarea valorilor și inspirarea generațiilor viitoare!

Sportul nu este doar o pasiune, ci parte din coloana vertebrală a județului nostru! Un pilon de forță, de ambiție și de inspirație pentru toți cei care cred în muncă, în echipă și în visuri împlinite!”, a postat pagina oficială de Facebook a echipei de handbal CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud.

Ultimele întâlniri directe între Bistrița și Râmnicu Vâlcea



17/10/2024 SCM Râmnicu Vâlcea 28:32 CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud

15/05/2024 SCM Râmnicu Vâlcea 41:37 CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud

10/01/2024 CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud 30:27 SCM Râmnicu Vâlcea

22/02/2023 CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud 30:27 SCM Râmnicu Vâlcea

08/02/2023 SCM Râmnicu Vâlcea 29:35 CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud

Info: FRH