Pur si simplu halucinant! Fosta colega a lui Neagu de la CSM o acuza ca a cerut BLAT la meciul cu Muntenegru: "Rateaza! Lasa-ne sa mai dam doua goluri!"

Romania a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo dupa meciurile de la turneul preolimpic.

'Tricolorele' au pierdut meciul cu Norvegia, si desi au castigat cu Muntenegru, aveau nevoie de o victorie la cel putin 5 goluri diferenta pentru a se califica.

La mai putin de o saptamana de la meciul cu Muntenegru, fosta colega a Cristinei Neagu de la CSM Bucuresti, Jovnanka Radicevic, o acuza pe una dintre cele mai bune jucatoare ale lumii ca a incercat sa le convinga pe muntenegrence sa se lase invinse.

Radicevic a vorbit in tara natala despre episodul in care Neagu le-a cerut sa nu mai inscrie jucatoarelor din Muntenegru.

"Chiar nu ne-am gandit deloc la calcule pentru altii. Cand Romania a ajuns la un avans de trei goluri, dupa ce noi am reusit sa marcam 25 de goluri, Cristina Neagu a venit langa mine si mi-a zis de mai multe ori: 'Joka, te rog, trage si rateaza! Lasa-ne sa mai marcam doua goluri!' I-am spus: 'Cris, nu am mingea si, chiar daca as avea, nu as face-o'. Sunt sigura ca daca ar fi fost invers, nici romancele nu ar fi gandit altfel decat mine si colegele mele", a spus Radicevic pentru reprezentacija.me.