Livescore 17:30 Dinamo-Sporting Lisabona | Romanii, aproape de o calificare istorica

"Dulaii" pot ajunge in optimile Ligii Campionilor la handbal.

Dinamo si Sporting se intalnesc de la 17:30, in cadrul mansei retur a barajului pentru optimile de Champions League. In tur, formatia romaneasca a invins cu 26-25 pe terenul portughezilor si e aproape de o calificare istorica in optimi.



Daca va trece de Sporting, Dinamo o va infrunta pe Paris Saint-Germain, cea mai bogata echipa a lumii la handbal.



Dinamo si Sporting s-au intalnit si in sezonul intrecut, in aceezsi faza a competitiei. Romanii au ratat atunci calificarea, pierzand ambele meciuri(31-32 si 26-27).