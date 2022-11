Cel mai frumos gol al partidei a fost marcat de handbalistele franceze, care în minutul 42 au reușit o „aeriană” de toată frumusețea.

„PARDON?! What. kind. of. art is this?! (trad. - SCUZAȚI?! Dar ce fel de artă este asta)”, a fost comentariul celor de la EHF la golul marcat de Chloe Valentini.

România, fără punct în grupe dar păstrează șanse la calificarea în grumpele principale

În primul meci din grupa C, tricolorele au pierdut la limită cu Olanda, scor 28-29, şi au 0 puncte. Franţa şi Olanda, neînvinse după două etape, cu 4 puncte, obţin calificarea în grupele principale, unde au ajuns de duminică şi Norvegia (grupa A), respectiv Suedia (B). Din grupa D s-a calificat după două etape Muntenegru (4 puncte).

Miercuri vor avea loc ultimele dispute din grupa C, între România - Macedonia de Nord (ora 19.00) şi Franţa - Olanda (21.30).

Primele trei clasate în fiecare grupă vor avansa în grupele principale, în care se va juca între 10-16 noiembrie. De acolo, doar primele două clasate obţin calificarea în semifinale, programate în 18 noiembrie. Finalele pentru medalii vor avea loc în 20 noiembrie.

La ediţia CE din 2020, România s-a clasat pe locul 12. Cel mai bun rezultat a fost obţinut la ediţia din 2010 - medalia de bronz.

Titlul european este deţinut de Norvegia, care l-a cucerit pentru a opta oară la ediţia din 2020.