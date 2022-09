Min.54 Rapid - Metz 29-30 Eliza Buceschi înscrie din nou, dar la faza mediat următoare Paula de Almeida punctează.

Min.49 Rapid - Metz 28-29 Eliza Buceschi nu iartă și Rapid se apropie la un singur gol de campioana Franței.

Min.47 Rapid - Metz 27-29 Creșterea substanțială a jocului atât pe plan ofensiv, cât și pe faza de apărare se concretizează și pe tabelă. Rapid are o revenire formidabilă și se apropie la două puncte după golul Lorenei Ostase.

Min.45 Rapid - Metz 24-28 Diana Ciucă are o intervenție providențială și menține avansul de patru goluri. La faza imediat următoare, Ciucă parează din nou excelent.

???????? An excellent sequence by #RapidBucuresti with the Marta Lopez goal created by her fellow Spaniard @ireneespe #ehfcl pic.twitter.com/xYBseM5mXI

Min.39 Rapid - Metz 21-23 Eliza Buceschi concretizează o aruncare de la 7 metri, gazdele blochează atacul lui Metz și punctează din nou, prin Espinola Perez. Gazdele se apropie la trei lungimi.

Min.34 Rapid - Metz 18-22 Lopez - Hererro înscrie de două ori pentru Rapid în startul reprizei a doua.

A început repriza a doua! Elevele lui Carlos Viver încep cursa de urmărire

Min.30 Rapid - Metz 16-21 la pauză. Lorena Ostase și Sorina Tîrcă-Grozav au fost principalele marcatoare ale gazdelor, cu câte trei reușite. Rapid a aruncat de 30 de ori spre poarta campioanei Franței, dar a înscris de numai 16 ori. 21 de goluri din 30 de aruncări au marcat handbalistele de la Metz, formație de la care au excelat Almeida de Paula și Bouktit, ambele cu câte cinci goluri.

Min.28 Rapid - Metz 15-20 Franțuzoaicele alternează jocul cu pivotul cu aruncările de la 9 metri și defensiva lui Carlos Viver e făcută șah-mat. În poarta gazdelor e Diana Ciucă.

Min.23 Rapid - Metz 12-16 Sorina Tîrcă-Grozav înscrie din nou cu aruncare violentă de la 9 metri, dar franțuzoicele nu lasă garda jos și găsesc din nou breșe în apărarea gazdelor. Fiica legendarei Mariana Tîrcă mai punctează încă o dată printr-o aruncare înșelătoare.

Min.20 Rapid - Metz 9-15 Time-out-ul cerut de antrenorul echipei franceze are efect și formația oaspete se desprinde la șase goluri.

Min.18 Rapid - Metz 9-13 Lorena Ostase reduce din diferență după un contraatac purtat în mare viteză.

Min.15 Rapid - Metz 7-12 În sfârșit, Rapid amenință de la linia de 9 metri și torpila Sorinei Grozav scutură plasa franțuzoaicelor.

Min.12 Antrenorul campioanei României, Carlos Viver, cere time-out. Defensiva Rapidului și-a arătat fragilitatea în primele 10 minute. Goalkeeper-ul Kapitanovic a avut o serie de intervenții excelente însă nu e protejată de apărarea altădată compactă a campioanei din Liga Florilor.

Min.11 Rapid - Metz 6-9 Orlane Kanor marchează pentru campioana României, dar imediat înscrie și Laura Kanor pentru puternica grupare din Franța și mărește avansul oaspetelor.

???? Here's Kristina Jörgensen powering in a goal for @MetzHandball as they take on #RapidBucuresti in round 2 of the #ehfcl! pic.twitter.com/6HqyvsvV9i