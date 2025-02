Întrebat de prezentatorul emisiunii, Andru Nenciu, dacă a avut emoții mai mari la aurul de mondial câștigat ca jucători sau la bronzul de european, adjudecat ca antrenor, Radu Voina a replicat:



„Mult mai multe emoții cu fetele. După ce am pierdut semifinala, în Danemarca, fetele au fost dezamăgite. Noi am avut un obicei - de fapt, ele l-au impus și l-am lăsat -, în care ne adunam pe culoarul hotelului, unde am stat și au plâns până la patru dimineața.



Eu am tot încercat, 'haideți, fetelor, să ne culcăm.' La patru dimineața, cu chiu, cu vai, le-am făcut să intre în camere. Nu știu când am adormit, iar noi, a doua zi, pe la ora două, în debutul după-amiezii, jucam meciul pentru locul trei. Nu știu dacă și-au revenit. Au avut emoții atât de mari.

Radu Voina, sunat și felicitat de președintele Traian Băsescu, înaintea finalei mici



Era anul în care, din cauza erupțiilor vulcanului din Islanda (Eyjafjallajökull, 20 martie 2010), nu mai zburau avioanele. Traian Băsescu, președintele României a fost în Polonia la înmormântarea unui președinte care a căzut cu avionul (Lech Kaczyński, președintele Poloniei, decedat în data de 10 aprilie 2010, în urma unei prăbușiri care a ucis 96 de persoane).



La un moment dat, Cristian Gațu, care era lângă mine, mi-a spus că președintele vrea să vorbească cu mine.



I-am spus: 'Cristi, lasă-mă cu președintele.' Îmi dă telefonul lui. Am crezut că e o șotie. Eram tensionat cu meciul. Îl recunosc după voce și îmi spune: 'Radule, indiferent de ce faceți. Bravo vouă!'



Mi-a dat mie, personal, un imbold... în ce domenii ne mai luptăm noi să ieșim pe locul trei în Europa?



Le-am povestit fetelor. Nu știu dacă asta a făcut ceva, dar, le-am zis, 'vedeți, și cel mai important om din România știe că jucați.'



De fapt, finala mică e cel mai urât meci. Îl câștigi, totul e minunat, îl pierzi, ești la baza podiumlui și totul se uită,” a povestit Radu Voina, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Lotul echipei României la Campionatul European din 2010

Cristina Neagu a ieșit cea mai bună marcatoare a Campionatului European de Handbal feminin din 2010, cu 53 de goluri marcate dintr-un total de 105 aruncări.

Neagu a fost numărul unu și la pase de gol, înregistrând 36.

Din lotul echipei naționale de handbal feminin a României medaliate cu bronz au făcut parte: