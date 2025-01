Cristina Neagu a povestit în emisiunea Poveștile Sport.ro experiența dură adusă de numeroșii pumni primiți din partea adversarelor, în timpul partidelor oficiale jucate în tricoul echipei naționale a României.

Știută de oponente drept cea mai periculoasă handbalistă a țării noastre, în ultimii cincisprezece ani, Neagu a fost mereu marcată strâns.

În exclusivitate pentru Sport.ro, Neagu a comentat o imagine care o arată primind un pumn în față, un gest care, în acea confruntare, nu a fost penalizat în vreun fel de arbitri.



„Este o imagine din 2020, iar această adversară nici măcar nu a primit o eliminare de două minute pentru acest pumn pe care îl primesc în față.



Cristina Neagu: „Nu am jucat la contact, nu am fost genul 'kamikaze', cum devine handbalul azi.”



Eu, în general, în cariera mea, am fost o jucătoare care nu am iubit contactul. Nu am jucat la contact. Am fost lovită în dese rânduri, dar mi-a plăcut să joc de la distanță: să arunc de la distanță, să pasez.

Nu am fost genul 'kamikaze', dar handbalul de astăzi devine din ce în ce mai mult așa, pentru că se joacă pe contact, pe relația de unu-la-unu și mai puțin combinativ,” a spus Cristina Neagu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.



„Când vezi această imagine, simți și acum lovitura?”, a fost întrebarea adresată de Andru Nenciu.



„Nu o mai simt acum, dar a fost destul de dureroasă. Eram chiar revoltată la adresa arbitrelor, dar nu a primit nicio eliminare,” a replicat Neagu, clarificând că nu ține ranchiună împotriva jucătoarelor care i-au greșit.