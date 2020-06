Revenire de senzatie intr-un sezon atipic! Cristina Neagu, pentru a 5-a oara in All Star Team-ul Ligii Campionilor

Jucatoare a celor de la CSM Bucuresti, Cristina Neagu a fost inclusa in echipa ideala a Ligii Campionilor.

Alaturi de ea, dintre handbalistele care activeaza in Romania, in All Star Team mai este "selectionata" si Asma Elghaoui, jucatoarea de origine maghiara a celor de la SCM Ramnicu Valcea.

Astfel, Cristina Neagu este cel mai bun inter stanga, iar Elghaoui cel mai bun pivot din Europa in sezonul 2019/20. Pentru Neagu, aceasta este a 5-a prezenta in All Star Team, dupa ce ea a mai fost inclusa in echipa ideala timp de 4 sezoane, intre anii 2014-2018.

In afara de Cristina Neagu si Asma Elghaoui, CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea au mai avut alte 5 candidate pentru un loc in cea mai buna echipa a sezonului: Denisa Dedu, Andrea Lekic si Linnea Torstensson, respectiv Ann Grete Norgaard si Mireya Gonzalez.

Echipele cu cele mai multe nominalizari sunt Team Esbjerg si Gyori Audi ETO KC, fiecare cu cate 7 jucatoare in cursa.

Iata cum arata echipa ideala a Ligii Campionilor:

Cel mai bun portar: Amandine Leynaud (Gyori Audi ETO KC) – 9.055 de voturi

Cea mai buna extrema stanga: Sanna Solberg (Team Esbjerg) – 6.570 de voturi

Cel mai bun inter stanga: Cristina Neagu (CSM Bucuresti) – 7.594 de voturi

Cel mai bun centru: Stine Oftedal (Gyori Audi ETO KC) – 13.161 de voturi

Cel mai bun pivot: Asma Elghaoui (SCM Ramnicu Valcea) – 14.896 de voturi

Cel mai bun inter dreapta: Anna Vyakhireva (Rostov-Don) – 9.158 de voturi

Cea mai buna extrema dreapta: Jovanka Radicevic (Buducnost) – 7.462 de voturi

Cel mai bun aparator: Eduarda Amorim, (Gyori Audi ETO KC) – 11.029 de voturi

Cea mai buna tanara sportiva: Noemi Hafra (FTC-Rail Cargo Hungaria) – 7.440 de voturi

Cel mai bun antrenor: Emmanuel Mayonnade (Metz Handball) – 6.927 de voturi

Reamintim ca sezonul 2019/20 al Ligii Campionilor a fost suspendat dupa faza optimilor de finală, din cauza pandemiei de coronavirus.