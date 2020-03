Record dupa record! Cristina Neagu a fost desemnata jucatoarea lunii in luna februarie in Liga Campionilor! Cate goluri a reusit

EHF a ales cea mai buna jucatoare din luna recent incheiata.

Cristina Neagu a fost decisiva in toate cele 3 meciuri disputate de CSM Bucuresti in Liga Campionilor in februarie, iar forul european a rasplatit-o cu titlul de "cea mai buna jucatoare a lunii". Interul stanga a inscris nu mai putin de 36 de goluri, iar in doua meciuri si-a egalat propriul record, cu cate 14 reusite in partida.

"Este pentru a treia oara cand primesc acest premiu si un onorata ca de fiecare data. Februarie a inceput bine pentru noi, dar performantele mele n-ar fi fost atat de bune daca nu aveam echipa langa mine", a spus Neagu.

Cristina se claseaza pe locul 5 in clasamentul golgheterilor din acest sezon de Liga Campionilor, cu 62 de goluri.

CSM Bucuresti mai are un meci de disputat in Grupele Principale, contra lui Vipers, sambata de la ora 19, insa indiferent de rezultat, "tigroaicele" vor juca in sferturi contra lui Gyor.

