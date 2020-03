Cristina Neagu se implica in lupta cu COVID-19! Cea mai buna handbalista a Romaniei doneaza bani catre Crucea Rosie

Numerosi sportivi din Romania se implica in lupta cu pandemia de coronavirus si doneaza sume de bani catre spitale.

Cristina Neagu nu a stat departe de aceasta provocare si s-a implicat in lupta cu pandemia de coronavirus. Cea mai buna handbalista a Romaniei a pornit o actiune prin care isi vinde tricourile din colectia personala, la un pret redus.

Neagu a scris pe pagina sa de Instagram ca tricourile vor fi vandute la un pret special, pentru a fi mai accesibil tuturor, iar toti banii stransi din vanzarea lor vor merge catre Crucea Rosie, dupa cum a mentionat handbalista.

"Trecem printr-o perioada plina de incertitudini si cred ca fiecare dintre noi se straduieste sa dea o mana de ajutor.

Am luat decizia ca tricourile galbene din colectia personala CN8 să fie reduse la pretul special de 70 de lei, iar toate veniturile din vanzarea lor vor fi donate catre @crucearosieromana pentru achizitionarea de materiale necesare in spitale in aceasta perioada", a scris Cristina Neagu pe Instagram.