BREAKING NEWS | Ce se intampla cu Cristina Neagu! Unde va juca handbalista desemnata de patru ori cea mai buna jucatoare a lumii! Anuntul facut de CSM Bucuresti

Unde va evolua Cristina Neagu timp de doua sezoane.

Cristina Neagu (31 de ani) a semnat prelungirea contractului cu CSM Bucuresti pentru inca 2 ani. Clubul a facut anuntul pe site-ul oficial. Neagu a primit de 4 ori titlul de cea mai buna handbalista a lumii si a venit la CSM Bucuresti in 2017. In cariera a mai evoluat la Rulmentul Brasov, Oltchim Ramnicu Valcea si Buducnost.



"Continuam sa ne bucuram de magia Cristinei Neagu! Desemnata de patru ori 'Cea mai buna jucatoare a lumii', capitanul echipei noastre de handbal a semnat prelungirea contractului pentru inca doua sezoane", se arata in comunicatul emis de CSM Bucuresti.