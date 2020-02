Cristina Neagu e rezervata si avertizeaza in privinta calificarii la Jocurile Olimpice: "Pornim cu sansa a treia"

Turneul preolimpic se va desfasura in perioada 20-22 martie, in Muntenegru.

Dupa mai multe schimbari cauzate de retragerea Coreei de Nord si a Chinei, nationala Kazahstanului a fost repartizata in grupa Romaniei, alaturi de Muntenegru si Norvegia. Primele doua clasate se vor califica la Jocurile Olimpice, iar Cristina Neagu avertizeaza ca echipa condusa de ea in teren va pleca cu sansa a treia.

"Pornim cu sansa a treia din punctul meu de vedere. Norvegia si Muntenegru sunt favoritele grupei, trebuie sa fim realisti, insa asta nu inseamna ca nu avem sansa noastra. Este sport, pana la urma orice se poate intampla intr-un meci. Ele joaca in prima zi si noi vom incerca sa invingem a doua zi echipa invinsa in prima zi, pentru ca asta ar insemna calificarea la Jocurile Olimpice", a spus Neagu.

Bogdan Burcea, noul antrenor al "tricolorelor" a vorbit si el despre sansele Romaniei: "Le vom prezenta fetelor strategia pe care o vom aborda in meciul cu Norvegia, aceastăa saptamana se adreseaza exclusiv acestui lucru. Chiar daca vin dupa meciuri foarte grele in cupele europene, fetele sunt pline de energie, moralul este foarte bun. Plecam cu sansa a treia in Muntenegru, dar am plecat si cu sansa a 14-a si am reusit".