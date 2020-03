Cristina Neagu lanseaza #handballchallenge! Care este provocarea pentru acasa a celei mai valoroase handbaliste din lume

Hai și cu un #handballchallenge de acasă! Distanța de 2-3 metri, ca să nu fie prea ușor! Dacă reușești,fă un story și dă-mi tag! #handballchallenge from home. Let’s not make it too easy, keep a distance of 2-3 meters. If you make it, put it on story and tag me!

A post shared by Cristina Neagu (@cristinaneaguofficial) on Mar 24, 2020 at 5:57am PDT