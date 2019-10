CSM BUCURESTI - PERLA LUBLIN LIVE 18:00 | Galacticele de la CSM trag tare pentru calificarea in grupele principale ale Ligii fara Neagu si Mork

Din articol Clasamentul grupei B a Ligii Campionilor la handbal feminin

CSM Bucuresti se dueleaza cu Perla Lublin in Liga Campionilor.

CSM Bucuresti, vicecampioana Romaniei la handbal feminin, joaca in aceasta seara cu Perla Lublin, campioana Poloniei, in Liga Campionilor. Dupa 24-22 cu Esbjerg si 23-23 cu Rostov Don, CSM are nevoie de victorie pentru a incepe sa spere la calificarea in grupele principale. Polonezele de la Lublin au doua infrangeri in doua meciuri.

Pentru meciul cu Perla Lublin, care se va disputa in Sala Polivalenta din Bucuresti, Adrian Vasile nu se va putea baza pe Cristina Neagu, aflata inca in recuperare. Cealalta vedeta a echipei, Nora Mork, este abia la inceputul recuperarii, dupa ce a fost operata la ligamentele genunchiului.

"E clar ca dupa trei puncte din primele doua meciuri si cu o victorie cu Perla Lublin sansele noastre pentru main round vor fi foarte mari. Vom fi in fata propriilor suporteri. Va fi un spectacol in care, din fericire pentru noi, suntem protagonisti", a spus Adrian Vasile, antrenorul CSM-ului.

1. Rostov Don - 3 puncte

2. CSM Bucuresti - 3

3. Esbjerg - 2

4. Perla Lublin - 0

CSM Bucuresti a intalnit-o de 4 ori pe Perla Lublin, invingand-o de 3 ori.