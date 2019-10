OPINIE / CSM Bucuresti a facut ceea ce trebuia sa faca din 2018: sa lase echipa feminina pe mana unui antrenor roman

Adrian Vasile este exponentul celei mai noi generatii de antrenori romani de handbal, iar CSM Bucuresti s-ar putea sa fi dat lovitura.

Adrian Vasile (36 ani) a jucat handbal la Steaua, alaturi de care a castigat Cupa Challenge in 2006, Brasov, Odorheiul Secuiesc, dar si in Ungaria, la Debrecen. Este licentiat al Facultatii de Educatie Fizica si s-a perfectionat la cursuri de preparator fizic, lucrand timp de un an pe aceasta pozitie la CSA Steaua, pentru ca apoi sa se mute la CSM Bucuresti si sa devina in scurt timp si antrenor secund al echipei feminine, la inceputul colaborarii cu Mette Klit.

Incepand cu 2014, el a fost ajutorul a 11 antrenori diferiti (danezii Mette Klit, Kim Rasmussen, Jakob Vestergaard, Helle Thomsen / suedezii Per Johansson, Magnus Johansson, Tomas Ryde / romanul Aurelian Rosca / sarbul Dragan Djukici). Ulterior, Vasile a urmat cursul EHF Master Coach Certification si, din 2017, este antrenor secund al nationalei Muntenegrului (locul 6 la CM 2017 si locul 9 la CE 2018). In aceasta perioada, a castigat 4 titluri de campion in Liga Nationala, 3 Cupa Romaniei, 2 Supercupa Romaniei si Liga Campionilor (2016 + doua locuri 3, in 2017 si 2018).

Din cauza unor probleme financiare si a accidentarilor unor handbaliste importante, CSM a inceput greu sezonul actual. Cu Tomas Ryde pe banca, „tigroaicele” au pierdut meciurile cu HC Zalau (24-25) si SCM Rm. Valcea (19-20), invingand mult mai greu decat o arata scorul pe Gloria Buzau (28-21), Minaur Baia Mare (30-24) si AHCM Slobozia (27-21). Dupa demisia antrenorului suedez, cu Adrian Vasile pe banca, bucurestencele au castigat partida din Liga Nationala cu Dunarea Braila (33-26) si este lider in Grupa B a Champions League, dupa ce s-au impus in meciurile cu Team Esbjerg (24-22) si Perla Lublin (35-19) si au remizat cu Rostov-Don (23-23).

Practic, impreuna cu capitanul Iulia Curea, Adrian Vasile reprezinta firul rosu al perioadei de glorie a echipei feminine de handbal a CSM-ului, dupa ce clubul a inceput sa emita pretentii, in 2014. Dar el este abia al 4-lea antrenor roman al lui CSM Bucuresti, dupa Vasile Margulescu (iunie 2009 - februarie 2014 / 63 ani in momentul numirii), Lucian Ghiulai (februarie 2014, interimar / 47 ani in momentul numirii) si Aurelian Rosca (noiembrie 2016 - aprilie 2017 / 49 ani in momentul numirii). Oficialii clubului au lasat echipa destul de tarziu pe mana tanarului tehnician roman si doar in conditiile in care Primaria Bucuresti, principalul finantator al CSM-ului, se afla in faliment nedeclarat si a dispus de curand desfiintarea mai multor sectii sportive, iar handbalistele ar fi neplatite, in unele cazuri, de mai multe luni de zile. De asemenea, lotul pare unul mai slab valoric decat in ultimele 5 sezoane, iar vedetele Cristina Neagu si Nora Mork sunt accidentate.

Adrian Vasile are insa avantajul entuziasmului varstei, cunoaste bine clubul si jucatoarele, vorbeste limbile romana si engleza (probabil se poate intelege si cu jucatoarele ex-iugoslave) si poate comunica astfel eficient cu toate jucatoarele din lot si pare un antrenor mai subtil si mai bine echilibrat emotional decat cei din garda veche. Succesul lui pe banca lui CSM Bucuresti ar insemna si o palma data FRH, care in ultimii 4 ani nu au mai lasat echipa nationala pe mana unor antrenori romani, reprezentativa feminina fiind condusa de mult mai costisitorii Tomas Ryde si Ambros Martin, cu rezultate si evolutii mai degraba nemultumitoare (nationala masculina a fost antrenata, incepand cu 2016, de Xavier Pascual si Manuel Montoya Fernandez).

Noul antrenor al CSM-ului pare sa aiba tot ce ii trebuie pentru a invinge prejudecata ca antrenorii romani de handbal sunt rudimentari, taciturni, fara carisma, mai prost pregatiti decat omologii lor straini si ca nu pot aduce rezultate bune la cel mai inalt nivel.