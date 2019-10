HANDBAL FEMININ CHAMPIONS LEAGUE | ESBJERG - CSM BUCURESTI 21-23 LIVESCORE | Final dramatic de meci in Danemarca

CSM Bucuresti debuteaza in noul sezon de Champions League, in deplasare cu Esbjerg.

CSM Bucuresti isi incepe aventura europeana in Champions League, in deplasare in Danemarca cu Esbjerg. Este si primul meci pentru antrenorul Andrei Vasile. CSM vrea sa inceapa noul sezon european cu o victorie si spera sa obtina toate cele 3 puncte astazi. Din grupa CSM-ului mai fac parte Rostov-Don si Lublin. Iulia Curea, jucatoarea CSM-ului, spune ca vicecampioana Romaniei va merge acolo sa castige meciul.

"Este un moment critic, daca pot spune asa, pentru ca e un inceput nou. Iar avem multe accidentari, dar mergem acolo si ne dorim sa castigam. Ne dorim si noi sa ajungem in final four, nu doar clubul, ca de asta suntem aici", a spus Iulia Curea

"Suntem jucatoare profesioniste si ne dorm sa facem performanta. Dam tot ce avem mai bun in fiecare zi, atat la antrenament, cat si la meciuri", a spus si Cristina Neagu.