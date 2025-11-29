Ovidiu Mihăilă, hotărât după calificarea României în grupele principale de la Campionatul Mondial

Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă s-au impus cu 31 - 27 în meciul cu Japonia de la Rotterdam și a obținut calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial Olanda și Germania.

Pentru România au marcat Ostase 8 goluri, Grozav 8, Necula 3, Kerekeş 3, Popa 3, Mihai 2, Roşu 2, Boiciuc 1, Seraficeanu 1, iar din echipa Japoniei s-a remarcat Gray.

Ovidiu Mihăilă: „Fetele nu vor sărbători în seara asta”

Ovidiu Mihăilă a vorbit despre meciul dificil cu Japonia și a punctat importanța acestei victorii.

Cu toate acestea, antrenorul echipei feminine de handbal a dezvăluit că fetele nu vor sărbătorii calificarea în această seară.

