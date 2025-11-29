Ovidiu Mihăilă, hotărât după calificarea României în grupele principale de la Campionatul Mondial

Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă s-au impus cu 31 - 27 în meciul cu Japonia de la Rotterdam și a obținut calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial Olanda și Germania.
Pentru România au marcat Ostase 8 goluri, Grozav 8, Necula 3, Kerekeş 3, Popa 3, Mihai 2, Roşu 2, Boiciuc 1, Seraficeanu 1, iar din echipa Japoniei s-a remarcat Gray.
Ovidiu Mihăilă: „Fetele nu vor sărbători în seara asta”
Ovidiu Mihăilă a vorbit despre meciul dificil cu Japonia și a punctat importanța acestei victorii.
Cu toate acestea, antrenorul echipei feminine de handbal a dezvăluit că fetele nu vor sărbătorii calificarea în această seară.
„Nu e ușor să joci contra Japoniei, sunt o echipă rapidă. Morten Soubak face o treabă bună pe un alt continent. Am găsit soluții pe final pentru a înscrie și sunt foarte fericit. Felicitări pentru fete, e importantă pentru România această victorie.
Fetele nu vor sărbători în seara asta. Le-am zis să stea focusate pentru următorul meci. Vom vedea ce se va întâmpla. Insulele Feroe au câștigat cu Spania, a fost o surpriză, de ce noi să nu facem o surpriză cu Danemarca.”, a spus Mihăilă, după victoria cu Japonia.
Pentru România urmează ultimul meci al grupei cu Danemarca, care va avea loc pe 1 decembrie, de la 21:30.
Campionatul Mondial se desfășoară în Germania și Olanda, iar „sferturile” vor avea loc în Dortmund și Rotterdam, iar în orașul olandez se vor desfășura și fazele finale.