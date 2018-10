OFICIAL | CSM Bucuresti si-a prezentat noul antrenor! "Acum nu este timpul vorbelor, ci al faptelor!"

CSM Bucuresti are un nou antrenor.

Magnuss Johansson a fost inlocuit de sarbul Dragan Djukic, in varsta de 56 de ani.

Djukic va antrena pentru a doua oara in Romania. In sezonul 2017-2018, tehnicianul croat a antrenat pe HC Odorhei, echipa care s-a desfiintat la inceputul acestui an.

"Colaborarea cu CSM Bucuresti este o provocare pentru mine. Vreau sa le impartasesc fetelor din experienta mea si sa le redau placerea de a juca handbal. Nu ma tem de presiunea rezultatelor, eu sunt primul care pune presiune pe mine. Telul fiecarui antrenor este sa castige fiecare joc, imi doresc sa realizez lucruri importante la club, dar acum nu este timpul vorbelor, ci al faptelor", a declarat Djukic pentru site-ul oficial al echipei bucurestene.

Djukic le-a mai antrenat pana acum pe Pick Szeged (Ungaria), HC Vardar (Macedonia), Maccabi Tel Aviv (Israel), precum si nationalele din Israel, Marea Britanie, Elvetia, Macedonia sau Iordania. In prezent, Djukic este selectionerul nationalei din Muntenegru si ramane de vazut daca va continua munca de la nationala in paralel cu cea de la CSM Bucuresti.