Cutremur la echipa galactica a Romaniei! CSM Bucuresti, pe punctul de a ramane fara antrenor dupa doar doua meciuri in Champions League. Infrangerea de ieri poate fi decisiva

CSM Bucuresti a pierdut in grupele Champions League si se afla pe locul al doilea al grupei din care mai fac parte Bietigheim, Ferencvaros si Kristiansand.

CSM Bucuresti ar putea ramane fara antrenor dupa doar doua meciuri disputate in Champions League. Campioana Romaniei, care a pierdut si in liga nationala in fata rivalei Ramnicu Valcea, a fost invinsa ieri de Bietingheim cu 30-28, la Ludwigsburg.

Bietgheim a dominat partida inca de la inceputul meciului, iar CSM nu a stralucit in aparare. A fost al doilea meci consecutiv pe care Cristina Neagu si coechipierele sale il pierd.

TelekomSport scrie ca antrenorul Magnus Johansson ar putea fi demis de la carma echipei dupa un timp foarte scurt, conducerea considerand ca acesta nu a demonstrat ca poate face fata unui vestiar plin de nume importante in handbal.

Pe de alta parte, conducerea CSM-ului ar putea renunta la idea de a mai aduce un antrenor nordic, dupa cum s-a intamplat in ultimii ani, iar pe lista a fost trecut francezul Frederic Bougeant, fost la Rostov, acum la Nantes.