ULTIMA ORA | CSM Bucuresti a ramas fara antrenor! Magnus Johannson, dat afara dupa perioada dezastruoasa! Cine ii ia locul

Doar 3 luni si jumatate a rezistat Johannson pe banca CSM-ului.

CSM Bucuresti l-a demis pe Magnus Johannson dupa infrangerile cu CM Ramnicu Valcea si Bietigheim. Antrenorul suedez de 48 de ani fusese adus in vara. In perioada urmatoare, Adrian Vasile va fi interimar, anunta Telekom Sport. Acesta a fost antrenor secund la victoria CSM-ului din Liga Campionilor in 2016.

Adrian Vasile o va pregati pe CSM Bucuresti la partida cu Kristiansand din etapa a 3-a a grupelor Ligii Campionilor. Conform Prosport, CSM Bucuresti va anunta in perioada urmatoare numele noului antrenor, acesta urmand sa fie din spatiul ex-iugoslav.

Din feburarie 2014 de la aducerea lui Mette Klit, CSM Bucuresti si-a schimbat antrenorul de 8 ori iar Klit a rezistat cel mai mult in post, timp de 19 luni.