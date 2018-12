Sarbatoare in Ungaria dupa victoria contra Romaniei: "LE-AM MANCAT!" Reactiile presei maghiare

Romania a pierdut meciul cu Ungaria, scor 29-31, dar s-a calificat in semifinalele Campionatului European.

Presa maghiara exulta dupa victoria obtinuta la EURO chiar daca nationala lor nu a mers mai departe in semifinale.

"Uriasele au invins Romania! Romancele s-au luptat puternic, conduse in special de Cristina Neagu. Le-am dat sansa pe final sa revina in meci, dar Neagu s-a accidentat si se pare ca a suferit o accidentare grava, iar apoi ne-am mentinut avantajul de doua goluri", au notat jurnalistii de la Nemzeti Sport.



"Am fost la inaltime si am invins echipa Romaniei! Adversarele ne-au condus cu patru goluri, dar dupa pauza le-am mancat pe romance! Victoria nu ne ajuta sa ajungem in semifinale, dar viitorul echipei Ungariei este mai mult decat incurajator", a scris Origo.



"Romania a fost invinsa de uriasele handbaliste ale Ungariei! Am avut probleme la inceputul meciului, dar interventia lui Kim Rasmussen a rezolvat problemele. Pe final de meci a venit randul Evei Kiss sa straluceasca", au scris si cei de la 24.hu.

Romania va juca semifinala cu Rusia vineri, de la ora 18:30. Franta - Olanda, cealalta semifinala, se va disputa tot vineri, ora 22:00. Finala mica este programata pentru duminica, ora 15:00, iar marea finala este programata la ora 18:30.