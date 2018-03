De la rusi vine... boala :( Tricolorelel s-au intors bolnave din Rusia: "Cred ca au facut toxiinfectie alimentara!"

De la rusi vine ... boala.

Cristina Neagu se plange ca handbalistele Romaniei s-au intors bolnave din Rusia, dupa ce au facut 40 de ore pe drum.



Romancele au schimbat 5 avioane pentru drumul dus-intors. Nici mancarea din Rusia nu le-a picat bine.



"Cateva s-au si imbolnavit, cred ca au facut ceva toxiinfectie alimentara. Am jucat, am plecat noaptea, am calatorit iarasi peste 20 de ore", a declarat Cristina Neagu.



Romania a pierdut la 5 goluri in Rusia, dar isi poate lua revansa la Cluj.