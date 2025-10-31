VIDEO EXCLUSIV România - Ucraina, de la 17:30 pe Pro Arena și VOYO! Naționala debutează la Trofeul Carpați

Rom&acirc;nia - Ucraina, de la 17:30 pe Pro Arena și VOYO! Naționala debutează la Trofeul Carpați Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tricolorii joacă împotriva Ucrainei, Georgiei și Slovaciei.

TAGS:
Trofeul CarpatiGeorge BuriceaEchipa Nationala de Handbal Masculinpro arenaVoyo
Din articol

LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 17:30, naționala de handbal masculin a României debutează la Trofeul Carpați împotriva Ucrainei.

Tradiționala competiție se desfășoară vineri, sâmbătă și duminică în Sala Sporturilor ”Lascăr Pană” din Baia Mare și este transmisă de Pro Arena și VOYO.

Programul meciurilor de la Trofeul Carpați, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO

Vineri 31 octombrie

14:30 Slovacia - Georgia

17:30 România - Ucraina

Sâmbătă 1 noiembrie

14:30 Ucraina - Slovacia

17:30 România - Georgia

Duminică 2 noiembrie

14:30 Ucraina - Georgia

17:30 România - Slovacia

Lotul naționalei României

Decizia luată de SCM Timișoara în privința lui George Buricea, după ce antrenorul care este și selecționer a lovit un jucător

În timpul meciului dintre CSM Vaslui și Politehnica Timișoara din Liga Zimbrilor, scor 28-27, disputat la începutul lunii octombrie, s-a petrecut un moment șocant.

George Buricea, antrenorul Politehnicii și selecționerul naționalei de handbal masculin, l-a bruscat pe Zoran Nikolic.

În imagini, pare chiar că Buricea îl lovește cu pumnul în figură pe handbalist.

La aproape o lună de la acest incident, soldat cu o suspendare și cu o amendă în valoare de 5.000 de lei pentru Buricea, SCM Timișoara a anunțat decizia luată în privința antrenorului.

”Membrii Consiliului de Administrație regretă evenimentul petrecut la meciul de handbal CSM Vaslui – SCM Politehnica Timișoara și afirmă din nou atașamentul față de valorile fundamentale ale sportului – integritate, fair play, demnitate.

C. A. a luat notă de decizia Comisiei Centrale de Apel a Federației Române de Handbal referitoare la antrenorul George Buricea, prin care a respins „apelul formulat de Buricea George Ionuț în calitate de antrenor principal al echipei SCM Politehnica Timișoara împotriva Hotărârii 216.2 din data de 07.10.2025 pronunțată de Comisia de Disciplină”, astfel că tehnicianul echipei noastre de handbal este suspendat pe o perioadă de șase partide, dintre care două s-au disputat deja.

Ca urmare a acestei hotărâri definitive și a anchetei interne desfășurate, Consiliul de Administrație, întrunit astăzi, a decis următoarele:

– antrenorul George Buricea să suporte toate cheltuielile de judecată a cazului la Comisia Centrală de Apel

– sancționarea antrenorului George Buricea cu avertisment scris”, se arată în comunicatul clubului SCM Timișoara.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025
Compania de stat &icirc;n care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile &icirc;n 2025
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Surpriză la Paris. &bdquo;Revelația&rdquo; momentului &icirc;n tenis, Vacherot l-a &icirc;nvins pe tenismenul care l-a eliminat pe Alcaraz
Surpriză la Paris. „Revelația” momentului în tenis, Vacherot l-a învins pe tenismenul care l-a eliminat pe Alcaraz
&rdquo;Chivu, mai bun dec&acirc;t Inzaghi?&rdquo; Răspunsul dat de fostul coleg al antrenorului lui Inter
”Chivu, mai bun decât Inzaghi?” Răspunsul dat de fostul coleg al antrenorului lui Inter
Remontada senzațională și calificare &icirc;n finala Copa Libertadores după un penalty &icirc;n ultimele minute!
Remontada senzațională și calificare în finala Copa Libertadores după un penalty în ultimele minute!
S-a decis! Edi Iordănescu pleacă de la Legia Polonezii anunță deja &icirc;nlocuitorul
"S-a decis! Edi Iordănescu pleacă de la Legia" Polonezii anunță deja înlocuitorul
Dinamo - CFR Cluj, primul meci din etapa 15, de la ora 20:30! Capitolele la care cele două echipe sunt numărul 1 &icirc;n Superligă
Dinamo - CFR Cluj, primul meci din etapa 15, de la ora 20:30! Capitolele la care cele două echipe sunt numărul 1 în Superligă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitura dată de FCSB: &rdquo;Atacant adevărat! Altul mai bun nu există&rdquo;

Lovitura dată de FCSB: ”Atacant adevărat! Altul mai bun nu există”

Anna, cu petrecerile, Sorana, cu victoriile: campioanele de la Madrid au strălucit &icirc;n moduri diferite la Hong Kong

Anna, cu petrecerile, Sorana, cu victoriile: campioanele de la Madrid au strălucit în moduri diferite la Hong Kong

Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar

Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar

Penalty anulat de VAR &icirc;n 90+13 &icirc;n FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna &ndash; FC Hermannstadt

Penalty anulat de VAR în '90+13 în FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna – FC Hermannstadt

Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: &rdquo;Face cel puțin 15.000.000&euro;&rdquo;

Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”

&bdquo;El Loco&ldquo; Contra, răsplătit &icirc;n Qatar: decizia arabilor, anunțată la televizor

„El Loco“ Contra, răsplătit în Qatar: decizia arabilor, anunțată la televizor



Recomandarile redactiei
S-a decis! Edi Iordănescu pleacă de la Legia Polonezii anunță deja &icirc;nlocuitorul
"S-a decis! Edi Iordănescu pleacă de la Legia" Polonezii anunță deja înlocuitorul
&rdquo;Chivu, mai bun dec&acirc;t Inzaghi?&rdquo; Răspunsul dat de fostul coleg al antrenorului lui Inter
”Chivu, mai bun decât Inzaghi?” Răspunsul dat de fostul coleg al antrenorului lui Inter
Rațiu este primul &icirc;n Europa! Capitolul la care i-a depășit pe Vinicius, Mbappe și Haaland
Rațiu este primul în Europa! Capitolul la care i-a depășit pe Vinicius, Mbappe și Haaland
Reacția L Equipe după ce patronul din Rom&acirc;nia a intrat pe teren la 61 de ani: De ce i s-a permis acestui bunic?
Reacția L'Equipe după ce patronul din România a intrat pe teren la 61 de ani: "De ce i s-a permis acestui bunic?"
Surpriză la Paris. &bdquo;Revelația&rdquo; momentului &icirc;n tenis, Vacherot l-a &icirc;nvins pe tenismenul care l-a eliminat pe Alcaraz
Surpriză la Paris. „Revelația” momentului în tenis, Vacherot l-a învins pe tenismenul care l-a eliminat pe Alcaraz
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;nia - Ungaria de la Trofeul Carpați a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO! Rom&acirc;ncele s-au prăbușit pe final după ce au avut și 4 goluri avantaj
România - Ungaria de la Trofeul Carpați a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO! Româncele s-au prăbușit pe final după ce au avut și 4 goluri avantaj
Rom&acirc;nia - Georgia 31-25, finala Trofeului Carpați, a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO!
România - Georgia 31-25, finala Trofeului Carpați, a fost în direct pe Pro Arena & VOYO!
Rom&acirc;nia - Georgia 34-35 la Trofeul Carpați. Meci cu goluri spectaculoase, tricolorii ratează trofeul. Turneul a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO
România - Georgia 34-35 la Trofeul Carpați. Meci cu goluri spectaculoase, tricolorii ratează trofeul. Turneul a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO
Rom&acirc;nia - Turcia, spectacol făcut de tricolori &icirc;n direct pe Pro Arena și VOYO, la Trofeul Carpați! Ionuț Iancu, jucătorul meciului
România - Turcia, spectacol făcut de tricolori în direct pe Pro Arena și VOYO, la Trofeul Carpați! Ionuț Iancu, jucătorul meciului
Cristian Zaharia, un jucător imens și mustața lui de poveste! Ce face acum medaliatul cu bronz de la Campionatul Mondial din 1990
Cristian Zaharia, un jucător imens și mustața lui de poveste! Ce face acum medaliatul cu bronz de la Campionatul Mondial din 1990
A murit Ștefan Birtalan! A fost cel mai bun handbalist al lumii, dublu campion mondial cu naționala Rom&acirc;niei și golgheter al Campionatului Mondial și al Jocurilor Olimpice
A murit Ștefan Birtalan! A fost cel mai bun handbalist al lumii, dublu campion mondial cu naționala României și golgheter al Campionatului Mondial și al Jocurilor Olimpice
CITESTE SI
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

stirileprotv Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că &bdquo;a ales să se &icirc;ntoarcă &icirc;n Rom&acirc;nia&rdquo;: Nu se mai poate preda

stirileprotv Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA &icirc;n Rom&acirc;nia: &bdquo;Ne-au informat din timp&rdquo;

stirileprotv Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!