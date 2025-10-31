Tradiționala competiție se desfășoară vineri, sâmbătă și duminică în Sala Sporturilor ”Lascăr Pană” din Baia Mare și este transmisă de Pro Arena și VOYO.

Decizia luată de SCM Timișoara în privința lui George Buricea, după ce antrenorul care este și selecționer a lovit un jucător



În timpul meciului dintre CSM Vaslui și Politehnica Timișoara din Liga Zimbrilor, scor 28-27, disputat la începutul lunii octombrie, s-a petrecut un moment șocant.

George Buricea, antrenorul Politehnicii și selecționerul naționalei de handbal masculin, l-a bruscat pe Zoran Nikolic.

În imagini, pare chiar că Buricea îl lovește cu pumnul în figură pe handbalist.

La aproape o lună de la acest incident, soldat cu o suspendare și cu o amendă în valoare de 5.000 de lei pentru Buricea, SCM Timișoara a anunțat decizia luată în privința antrenorului.

”Membrii Consiliului de Administrație regretă evenimentul petrecut la meciul de handbal CSM Vaslui – SCM Politehnica Timișoara și afirmă din nou atașamentul față de valorile fundamentale ale sportului – integritate, fair play, demnitate.

C. A. a luat notă de decizia Comisiei Centrale de Apel a Federației Române de Handbal referitoare la antrenorul George Buricea, prin care a respins „apelul formulat de Buricea George Ionuț în calitate de antrenor principal al echipei SCM Politehnica Timișoara împotriva Hotărârii 216.2 din data de 07.10.2025 pronunțată de Comisia de Disciplină”, astfel că tehnicianul echipei noastre de handbal este suspendat pe o perioadă de șase partide, dintre care două s-au disputat deja.

Ca urmare a acestei hotărâri definitive și a anchetei interne desfășurate, Consiliul de Administrație, întrunit astăzi, a decis următoarele:

– antrenorul George Buricea să suporte toate cheltuielile de judecată a cazului la Comisia Centrală de Apel

– sancționarea antrenorului George Buricea cu avertisment scris”, se arată în comunicatul clubului SCM Timișoara.

