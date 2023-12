Norvegia, deţinătoarea titlului, şi Franţa, campioana olimpică en titre, sunt primele echipe care s-au calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia şi Suedia.

Cele două echipe au victorii pe linie la această ediţie a competiţiei, câştigând şi vineri fără drept de apel.

Norvegia a dispus de Slovenia cu 34-21, iar Franţa a învins Coreea de Sud cu 32-22.

Cehia, echipă antrenată de norvegianul Bent Dahl, care o pregăteşte şi pe SCM Râmnicu Vâlcea, a reuşit o victorie de răsunet în faţa Spaniei, cu scorul de 30-22, având acum o şansă reală de calificare în sferturile de finală.

Brazilia s-a impus clar în derby-ul sud-american cu Argentina, scor 33-19.

???? Supernatural breakthroughs from Bruna de Paula for Brazil ???????? to take the points in the South American derby ????#DENNORSWE2023 #aimtoexcite @CBHb1 pic.twitter.com/kkdbT8WmCm