Motor, acțiune! Cea mai bună echipă din Ucraina va evolua în liga a doua din Germania

Echipa ucraineană de handbal Motor Zaporojie va juca în a doua ligă germană începând din lune septembrie, a anunţat Uwe Schwenker, şeful ligii din Germania, potrivit L’Equipe.

”Pentru noi era clar: într-o astfel de problemă trebuie luată o decizie democratică de către cluburi. În cele din urmă, o mare majoritate a fost în favoarea unei integrări”, a spus Schweenker pentru agenţia SID.

Motor Zaporojie va juca meciurile de acasă la Dusseldorf, iar ligile germane de handbal vor începe în septembrie.

De la startul ofensivei militare a Rusiei în Ucraina, la 24 februarie, campionatul Ucrainei este în pauză.

Motor Zaporojie domină handbalul din Ucraina, câştigând titlul de campioană în fiecare an din 2013, şi a participat în mod regulat în Liga Campionilor în ultimele sezoane.

