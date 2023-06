Magdeburg a scris istorie în finala Ligii Campionilor la handbal masculin! Victorie după 21 de ani + Ce s-a întâmplat în finala mică 

Kielce părea favorită în finala desfășurată pe Lanxess Arena din Koln, sub privirile a 19.500 de oameni, însă deznodământul a fost altul. Deși gruparea poloneză a intrat cu un avantaj de două goluri la pauză, scor 13-15, Magdeburg a reușit să egaleze și să trimită meciul în prelungiri.

Gruparea germană a „tremurat” în prelungiri, când Szymon Sicko a aruncat puternic, însă mingea a fost blocată, iar Magdeburg a câștigat trofeul Champions League la 21 de ani după primul titlu. Astfel, Kielce a pierdut a doua finală consecutivă, după ce anul trecut s-a văzut învinsă de Barcelona la aruncările de la șapte metri.

Gisli Kristjansson, extrema stângă a lui Magdeburg, era anunțat ca incert pentru finală după ce a ieșit accidentat din semifinala cu Barcelona. Spre surprinderea tuturor, islandezul a apărut în echipa germană, iar după 15 minute de joc a fost trimis în teren, iar prezența i-a fost simțită imediat.

Cu șase goluri marcate, două dintre ele în prelungiri, Kristjansson a fost numit MVP-ul finalei. Cei mai buni marcatori ai meciului au fost Kay Smiths pentru nemți și Alex Dujshebaev pentru Kielce.

Gisli Kristjansson is definitely THE man of the Truckscout24 #ehffinal4 ????

He is the ???????????? ????✨#ehfcl #ehffinal4 @SCMagdeburg pic.twitter.com/eB5NMJ3KBh